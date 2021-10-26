

В «Мечте» отрицают, что власти принуждают госслужащих к участию в акции

26.10.2021 13:21





В правящей партии «Грузинская мечта» отрицают, что власти принуждают госслужащих принять участие в акции в поддержку «Мечты». С этим заявлением 27 октября выступил секретарь по связам с общественностью Шалва Папуашвили.



«Это все спекуляция. О каком принуждении идет речь в XXI веке? У нас больше всех сторонников, в среднем за нас голосует миллион человек. Будет удивительно, если несколько десятков тысяч придут на акцию?», — отметил он.



Папуашвили подчеркнул, что упоминание акции «Мечты» как «контр-акции» является попыткой её преуменьшить ее значимость.



«Это большевистский подход «Национального движения», что только их акция может быть акцией, только их избиратели могут быть избирателями и только их заключенные могут быть заключенными», — резюмировал политик.



Папуашвили пообещал, что акция пройдет с соблюдением ковид-регуляций.



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