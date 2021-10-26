

Киртадзе: Жители Батуми проголосовали за коалиционное городское правительство

26.10.2021 13:24





Георгий Киртадзе, кандидат от оппозиции на пост мэра Батуми и член партии «Единое национальное движение», заявил в интервью «Радио Свобода», что он был бы рад, если бы подлинное европейское управление в Грузии началось с Батуми.



У Георгия Киртадзе есть хороший шанс на победу во втором туре выборов на пост мэра Батуми, который состоится 30 октября. Второй тур пройдет еще в 19 городах Грузии, в том числе, в пяти крупных.



В первом туре выборов Георгий Киртадзе получил 41,97% голосов, а кандидат от «Грузинской мечты» Арчил Чиковани — 41,08%.



Георгий Киртадзе считает, что жители Батуми поддержали многопартийное большинство в сакребуло и коалиционное правительство в мэрии, и это подтвердит второй тур выборов мэра.



Киртадзе напомнил, что «Грузинская мечта» находится в оппозиции, получив 16 мест в городском совете Батуми, состоящем из 35 депутатов, но несмотря на это, фракция «Грузинской мечты» должна иметь рычаги контроля в мэрии.



В частности, Киртадзе считает, что представитель «Грузинской мечты» должен занять пост председателя финансово-ревизионной комиссии сакребуло:



«Мы не должны относиться к «Грузинской мечте» в Батуми так, как они относились к нам прошедшие девять лет. Более того, я считаю, что мы должны дать фракции «Грузинская мечта» рычаги влияния над мэрией. В том числе, я уже открыто говорю со своими друзьями, что представляю себе депутата «Грузинской мечты» в качестве главы ревизионной комиссии. Мы представляем себе управление именно такого типа в Батуми.



Представляем управление, при котором не будут по политическим мотивам увольнять людей, которые сегодня управляют разными службами, и сегодня находятся в избирательном штабе моего конкурента.



Профессионалы обязательно останутся в мэрии и продолжат работать. Более того, некоторые из них получат повышение, если их профессионализм будет высоким, несмотря на то, что сегодня они находятся в предвыборном штабе нашего соперника. Это главное изменение, которое, на мой взгляд, поддержали жители нашего города», — сказал Георгий Киртадзе.



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