

В России происходит формирование культа личности Путина

26.10.2021 13:37





Сегодняшняя Россия всё больше становится похожа на Советский Союз времён Сталина. Имею ввиду стиль и методы правления страны. Как в зловещие тридцатые Сталинской эпохи, и в современной России выборы практически упразднены; оппозиция разгромлена – часть сидит в тюрьмах, а другая часть выдворена из страны; у народа отняты все права; сформирован особый класс служителей режима, которому дозволено всё и который стоит над законом; судебная система и правоохранительные органы подчинены желаниям одного человека, в результате в стране не существует справедливость и правосудие. Всё идентично, всё повторяется, и мы вслепую идём по проторенной Сталиным дорожке. На этой дороге в ад, Путин не только старается действовать на подобие Сталина, но и стремится его превзойти, что, к большому сожалению для нас, россиян, ему порой удаётся. Совсем недавно появились кадры как пытают и издеваются над заключёнными в наших тюрьмах и тюремных больницах, от чего все мы по сей день находимся в шоке. В Сталинских застенках пытали, и пытали по зверски не в чём не повинных людей, и выбивали из них признание о сотрудничестве с «врагами коммунизма», а в современной России пытают и издеваются над людьми просто так, чтобы доказать своё превосходство, морально уничтожить и полностью подчинить себе. Это воочию показывает моральную деградацию правящей российской элиты и его приверженность к Сталинскому режиму.



Ещё один вопрос, в котором Путин становится похожим на Сталина, является вопрос о культе личности. В нашем народе постепенно укореняется мнение о культе личности Путина, что подтверждается недавним опросом «Левада-Центра», проведённым в конце сентября. Опрос касался отношения населения России к президенту Путину. В результате опроса 47% россиян считают, что в стране уже есть культ личности Путина, или в скором времени это обязательно произойдёт, и только 41 % считают, что культа личности нет. Это итог двадцатилетнего единоличного правления Путина, которое намеревается продлить ещё до 2036 года. На такое отношение народа явно повлияло, кроме других факторов, и поправки в Конституцию 2020 года, согласно которым президент страны сможет баллотироваться еще на два срока подряд.



Опрос показал, что только 21% россиян относится в Путину с симпатией и 8% — с восхищением. а 42% населения не хотели бы видеть его в ранге президента после 2024 года. Такое падение рейтинга стало самым высоким показателем с 2013 года, что неудивительно, исходя из сложившейся ситуации в стране.



Из опроса следует, что Путина в основном поддерживают люди старше 55 лет, которые информацию получают из телевизора, и поэтому подвластны Кремлёвской пропаганде, а против его вечного президентства выступают молодые люди, которые информации черпают из интернета и соцсетей.

Опрос отчётливо показал, что Путин не выражает интересы народа - 40% россиян считают, что Путин выражает интересы силовиков, так же 40% — интересы олигархов, а 29% считает, что он выражает интересы чиновников.



По итогам опроса «Левада-Центра» можно сказать, что Путин не выражает интересы российского народа, его популярность и рейтинг стремительно падают, молодое поколение категорически настроено против него, и что самое главное – народ признаёт наличие в стране культа личности Путина. На этом фоне правящий режим во главе Путина, намеревается остаться у власти как минимум до 2036 года, и не имея поддержки народа, будет стремиться претворить в жизнь свои планы путём применения силы и диктаторских методов правления. Всё это лежит на поверхности, и, если наш народ не осознает происходящее, и не воспрепятствует этому, в XXI веке опять получим 37-ой год, а он не за горами.





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