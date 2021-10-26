

Президент Маргвелашвили предлагает президенту Зурабишвили провести чрезвычайную встречу

26.10.2021 14:09





Четвертый президент Грузии предлагает нынешнему главе государства Саломе Зурабишвили провести чрезвычайную встречу. Георгий Маргвелашвили считает, что действующий президент несет ответственность за происходящее.



«Я думаю, что большая доля ответственности лежит на действующем президенте, который должен проявить интерес к этому вопросу. Я не говорю, что его нужно помиловать, это решение должна принять президент. Действующий глава государства должен интересоваться судьбой заключенного бывшего президента.



Если она сочтет необходимым, я могу принять участие в этом процессе. В той компетенции, о которой могут говорить три президента, не о политической выгоде или проигрыше, а о судьбе страны, чтобы не травмировать наше государство», - заявил Маргвелашвили в эфире телеканала «Пирвели».



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