

Анна Долидзе призывает ЕНД обратиться в Страсбургский суд и потребовать перевода Саакашвили в гражданскую больницу

26.10.2021 14:24





Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе призывает «Национальное движение» незамедлительно воспользоваться временной процедурой, предполагаемой 39-й статьей Европейской конвенции по правам человека, обратиться в Страсбургский суд и потребовать перевода Саакашвили в гражданскую больницу.



Долидзе надеется, что Страсбургский суд без промедления рассмотрит это обращение адвокатов Саакашвили и вынесет решение о том, должен ли быть переведет Саакашвили в гражданскую больницу.



«Мы можем надеяться на то, что как в случае с делом «Рустави 2», Страсбургский суд безотлагательно рассмотрит это обращение адвокатов Саакашвили и вынесет решение о том, должен ли быть переведет Саакашвили в гражданскую больницу для защиты его жизни и здоровья. Это установит правду в связи со здоровьем Саакашвили, и это будет такое решение, которому подчинятся обе стороны, подчинятся власти Грузии», - заявила Долидзе.



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