

Иностранные медики подключаются к мониторингу состояния Саакашвили - адвокат

26.10.2021 14:47





В этом деле принимает активное участие украинская сторона и в частности администрация украинского президента. Вчера прибыл голландский врач, завтра приедет украинский реаниматолог. К делу также подключился украинский медик Комаровский, - заявил адвокат Михеила Саакашвили Георгий Гелхаури после того, как проведал третьего президента Грузии в Руставском пенитенциарном учреждении №12.



«К этому делу активно подключены украинская сторона и администрация президента. Вчера прибыл врач из Нидерландов, а завтра прибудет реаниматолог из Украины. К этому также подключился и Комаровский, это украинский медик, который является известным врачом, и его также знают и в Грузии. Соответственно, они проведут консультации с личным врачом Михаила Саакашвили, а затем будет принято решение о встрече с ним», - заявил адвокат третьего президента Георгий Гелхаури.



Адвокат также отметил, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, однако он с каждым днем слабеет, и врачи контролируют его здоровье с помощью медикаментозного лечения. Гелхаури говорит, что экс-президент благодарит врачей, особенно реаниматологов, за то, что они дважды спасли его, и членов консилиума, за то, что они написали объективное заключение о его здоровье.



По информации адвоката, иностранные медики проконсультируются с личным врачом Саакашвили и после этого примут решения.



«В пределах здравого смысла все болельщики нашей страны нервничают по поводу состояния здоровья Саакашвили. Именно этим вызван тот интерес, из-за которого они приезжают в Грузию», - отметил Георгий Гелхаури.



По его же словам, на данном этапе состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное, хотя слабость усиливается, и «грузинские врачи поддерживают его здоровье посредством медикаментозного лечения».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





