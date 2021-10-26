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Хазарадзе: Вся ответственность за здоровье Михаила Саакашвили лежит на государстве и власти
26.10.2021 14:55
«Сейчас самое главное — здоровье президента. Вся ответственность за его здоровье лежит на государстве и власти», — заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.
По его словам, Михеила Саакашвили необходимо госпитализировать.
«Мы слышали позицию президента Саломе Зурабишвили. После этого мы не слышали другой позиции. В таких вопросах, естественно, слово президента имеет решающее значение, но я не хочу говорить ни за кого, тем более за президента. Что касается заявления «Национального движения», то ответственность за здоровье и жизнь любого заключенного лежит на власти. Поэтому будем ждать отклика дипломатов», — заявил Хазарадзе.
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