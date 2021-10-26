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НПО призвали власти справедливо решить вопрос госпитализации Саакашвили
26.10.2021 15:19
Грузинские неправительственные организации выступили с совместным заявлением, касающимся госпитализации третьего президента страны Михеила Саакашвили. В тексте говорится, что власти должны решить этот вопрос, исходя не из политической целесообразности, а из интересов пациента для обеспечения высоких стандартов защиты его жизни, здоровья и личной безопасности.
НПО подчеркивают, что Саакашвили голодает уже 26-й день, и риски ухудшения состояния его здоровья с каждой минутой растут. Параллельно все актуальнее становится необходимость его госпитализации.
«Согласно заключению консилиума приглашенных министерством юстиции Грузии и квалифицированных врачей, Михеил Саакашвили должен быть госпитализирован в больницу, укомплектованную соответствующим персоналом и медицинским оборудованием. Согласно заключению Народного защитника Грузии, учреждение №18 (т. н. тюремная больница) не полностью отвечает рекомендациям, выданным многофункциональной группой врачей. Вместе с тем, по словам Народного защитника, помещение Михеила Саакашвили в учреждение №18, которое расположено рядом с пенитенциарным учреждением №8, содержит определенные риски для его безопасности».
В связи с этим неправительственные организации призывают власти Грузии в полной мере учитывать заключение и рекомендации многофункциональной группы врачей и Омбудсмена при обсуждении вопроса госпитализации третьего президента.
Совместное заявление подписали:
«Демократическая инициатива Грузии» (GDI);
Центр мониторинга управления (GMC);
Фонд «Открытое общество» (OSGF);
Институт демократии и безопасного развития (IDSD);
Центр по правам человека (HRC);
Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);
Transparency International – Georgia (TI);
Партнерство за права человека (PHR);
Центр исследований экономической политики (EPRC);
Фонд развития медиа (MDF);
Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;
«Общество и банки»;
«Сапари» («Щит»);
Институт толерантности и разнообразия (TDI);
Центр «Эмпатия»;
Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);
Центр социальной справедливости (SJC);
Институт развития свободы информации (IDFI);
Ассоциация ООН в Грузии (UNAG).
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