

НПО призвали власти справедливо решить вопрос госпитализации Саакашвили

26.10.2021 15:19





Грузинские неправительственные организации выступили с совместным заявлением, касающимся госпитализации третьего президента страны Михеила Саакашвили. В тексте говорится, что власти должны решить этот вопрос, исходя не из политической целесообразности, а из интересов пациента для обеспечения высоких стандартов защиты его жизни, здоровья и личной безопасности.



НПО подчеркивают, что Саакашвили голодает уже 26-й день, и риски ухудшения состояния его здоровья с каждой минутой растут. Параллельно все актуальнее становится необходимость его госпитализации.



«Согласно заключению консилиума приглашенных министерством юстиции Грузии и квалифицированных врачей, Михеил Саакашвили должен быть госпитализирован в больницу, укомплектованную соответствующим персоналом и медицинским оборудованием. Согласно заключению Народного защитника Грузии, учреждение №18 (т. н. тюремная больница) не полностью отвечает рекомендациям, выданным многофункциональной группой врачей. Вместе с тем, по словам Народного защитника, помещение Михеила Саакашвили в учреждение №18, которое расположено рядом с пенитенциарным учреждением №8, содержит определенные риски для его безопасности».



В связи с этим неправительственные организации призывают власти Грузии в полной мере учитывать заключение и рекомендации многофункциональной группы врачей и Омбудсмена при обсуждении вопроса госпитализации третьего президента.



Совместное заявление подписали:



«Демократическая инициатива Грузии» (GDI);

Центр мониторинга управления (GMC);

Фонд «Открытое общество» (OSGF);

Институт демократии и безопасного развития (IDSD);

Центр по правам человека (HRC);

Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED);

Transparency International – Georgia (TI);

Партнерство за права человека (PHR);

Центр исследований экономической политики (EPRC);

Фонд развития медиа (MDF);

Центр исследовательской журналистики и экономического анализа;

«Общество и банки»;

«Сапари» («Щит»);

Институт толерантности и разнообразия (TDI);

Центр «Эмпатия»;

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);

Центр социальной справедливости (SJC);

Институт развития свободы информации (IDFI);

Ассоциация ООН в Грузии (UNAG).



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