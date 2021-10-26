

50 лари на человека – сколько стоит поддержка «Мечты»

26.10.2021 15:59





Мобилизация сотрудников похоронных бюро в Аджарии – на анонсированную «Грузинской мечтой» акцию завтра в обмен на деньги из Батуми прибудут 170 могильщиков. Факт подтверждает директор Батумских кладбищ Джумбер Кобаладзе.



«ТВ Пирвели» выяснили, что власть мобилизует сторонников, обещая выплатить по 50 лари на человека.



Подлинность полученной телекомпанией «ТВ Пирвели» переписки подтверждают те интервью, которые попали в руки службы новостей.



Учителя, воспитатели детских садов, работники похоронных бюро и государственные служащие прямо подтверждают, что «Мечта» обеспечивает транспортировку и еду для людей из регионов.



Заведующая одного из детских садов Батуми Нана Эремашвили говорит, что на акции будут представлены 28 сотрудников детсада. Эремашвили подтверждает, что ей от правящей партии было обещано питание и транспорт.





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