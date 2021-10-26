

Параллельно ухудшению здоровья Михаила Саакашвили будет усугубляться и жизнь «Мечты» - Хабеишвили

26.10.2021 16:49





Член «Национального движения» Леван Хабеишвили призывает власти не подвергать опасности жизнь и здоровье Михеила Саакашвили.



По его словам, партия обратилась к международным партнерам и дипломатическому корпусу именно по этой причине.



«Мы обратились к дипломатическому корпусу, обратились к неправительственным организациям использовать все имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы оказать давление на тронутую умом русскую «мечту», потому что эти люди ни во что не ставят ни закон, ни историю. Важно, чтобы кто-то призвал их, что нельзя дожидаться смерти третьего президента и в тоже время еще и насмехаться.



Параллельно ухудшению здоровья Михеила Саакашвили будет усугубляться и жизнь «Мечты», я это гарантирую», - сказал Леван Хабеишвили.



Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси 1 октября и помещен в 12-е пенитенциарное учреждение в Рустави. Михеил Саакашвили голодает уже 26 дней, в связи с чем состояние его здоровья ухудшилось. Несмотря на то, что консилиум врачей рекомендует поместить третьего президента в многопрофильную клинику, власти предлагают перевести Михеила Саакашвили лишь в глданскую тюремную больницу. Это категорически неприемлемо как для Михеила Саакашвили, так и для его личного врача и адвокатов, поскольку 18-е тюремное учреждение не отвечает тем требованиям, которые необходимы для лечения третьего президента.





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