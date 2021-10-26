

Министр обороны Грузии принял эстонского коллегу

26.10.2021 18:22





Министр обороны Эстонии Калле Лаанет находится с официальным визитом в Грузии. Эстонского коллегу в министерстве обороны принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.



«Отношения, основанные на партнерстве, доверии и взаимном уважении между нашими странами, имеет большое значение для безопасности региона, для развития отношений между нашими народами и сил обороны», — заявил министр.



По его словам, стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества между странами.



По словам Калле Лаанета, Грузию и Эстонию связывает очень хорошее сотрудничество в военной сфере. По его словам, тесное сотрудничество и обмен опытом в военной области будут активно продолжаться и в будущем.













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