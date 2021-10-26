|
|
|
Министр обороны Грузии принял эстонского коллегу
26.10.2021 18:22
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет находится с официальным визитом в Грузии. Эстонского коллегу в министерстве обороны принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
«Отношения, основанные на партнерстве, доверии и взаимном уважении между нашими странами, имеет большое значение для безопасности региона, для развития отношений между нашими народами и сил обороны», — заявил министр.
По его словам, стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества между странами.
По словам Калле Лаанета, Грузию и Эстонию связывает очень хорошее сотрудничество в военной сфере. По его словам, тесное сотрудничество и обмен опытом в военной области будут активно продолжаться и в будущем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна