

Бывший командир «Лесных братьев» подтвердил, что помогает «Грузинской мечте» мобилизовать избирателей

26.10.2021 19:57





Бывший командир «Лесных братьев» Дато Шенгелия подтвердил, что помогает «Грузинской мечте» в мобилизации избирателей для участия в выборах в местное самоуправление 2021 года.



«Да, я помогаю «Мечте». В какой форме, а в такой, что говорю своим знакомым, что они хорошие люди, хорошие деятели, он будет хорошим мэром и поэтому выбирайте его. Я использую свой авторитет, а они уже решат сами», — сказал Шенгелия в эфире телеканала «Formula».



«Лесные братья» — неформальное вооружённое формирование, которое продолжило партизанскую войну после поражения регулярной грузинской армии в Абхазии в 1990-х годах.



Ранее представитель зугдидского отделения партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ана Цитлидзе сообщила, что в Зугдиди есть две неформальные штаб-квартиры «Грузинской мечты», они расположены на ул. Руставели в зданиях под номерами 66 и 48. По ее словам представители этих штаб-квартир изымают удостоверений личности у сторонников оппозиции.



Цитлидзе также опубликовала список людей, которые, по его словам, причастны к деятельности неформального штаба, в числился бывший командир «Лесных братьев» Дато Шенгелия и его сын.



Как сообщили Netgazeti в зугдидском региональном отделении «Грузинской мечты», зональный штаб «Грузинской мечты» действовал на улице Руставели в здании номер 48, а штаб сторонников — в номере 66, и о его формировании было объявлено официально.



«Вахо Куталия, в чьем доме находится штаб, является другом Мамуки Цоцерия [кандидат в мэры Зугдиди]. Дато Шенгелия может прийти в штаб, как и любой другой сторонник», — объяснили представители «Мечты».



Правящая партия назвала информацию о конфискации удостоверений личности «фейком» и заявила, что ЕНД не может предоставить никаких доказательств, подтверждающих это.



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