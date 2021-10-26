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Исследование TI: Как судейский «клан» сохраняет власть и как решить эту проблему
26.10.2021 20:03
«Международная прозрачность — Грузия» изучила имеющиеся законодательные регуляции и сложившуюся практику повышения в системе общих судов и пришла к выводу, что система повышения остается важным рычагом сохранения власти для так называемого «клана» — группы влиятельных судей.
В отчете проанализированы решения о повышении судей, принятые Верховным советом юстиции в 2015-2020 годах.
По заявлению авторов исследования, решения о повышении принимаются не на основе заслуг, а в соответствии с личными интересами влиятельных судей. Такая возможность предоставлена им на основе правил принятия решений и комплектования Совета.
Однако, авторы считают, что в странах с переходной стадией демократии одни высокие стандарты повышения судей не могут обеспечить эффективность системы.
Авторы документа указывают, что основной проблемой при повышении является злотворное использование Советом данных ему полномочий.
В частности, при повышении на более высокий уровень инстанции, не учитываются кадровые нужды конкретных судов, а процесс собеседования, который длится всего несколько минут, в основном затрагивает лишь тему мотивированности кандидата. Решения принимаются тайным голосованием, соответственно неизвестно, действительно ли того или иного кандидата предпочли учтя его/её заслуги.
Авторы исследования отмечают, что правила повышения в большей части применяются для так называемой ротации, благодаря которой «клан» сохраняет влияние.
В организации считают, что имеющаяся практика ставит под угрозу возможность попадания в высокие инстанции более квалифицированных судей.
В исследовании подчеркивается, что форсированное и необоснованное ведение процесса создает подозрения о целях и мотивах решений, что еще больше усугубляет общественное недоверие к процессу. Кроме того, авторы указывают, что обычно повышение получают только лояльные к «клану» судьи.
Согласно исследованию, правила принятия решения о повышении, передают контроль над этим процессом судейскому корпусу, в то время как если следовать международной практике будет лучше, если в процессе примут участие другие члены Совета, не являющиеся судьями.
Для решения проблем авторы предлагают следующие меры:
- Принимать решения о повышении 2/3 голосов членов Совета, причем среди членов которые являются судьями, так и тех кто судьями не является;
- Обеспечить формирование Совета нейтральными и независимыми членами, не являющихся судьями;
- Упразднить возможность внеконкурсного повешения в высшую инстанцию;
- Выполнение Советом своих обязательств по законодательству и разработка критериев повышения;
- Проведение открытого голосования по повышению;
- Подобающее обоснование решений и возможность их обжалования.
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