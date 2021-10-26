

Медики призывают власти перевести Саакашвили в многопрофильную клинику

26.10.2021 20:32





Представители медицинской сферы обращаются к власти и заявляют, что состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили требует неотложной госпитализации в многопрофильную клинику.



По словам Софо Джапаридзе, состояние Михеила Саакашвили ухудшается с каждым днем и приближается к критической отметке.



По ее заявлению, когда дело касается жизни и здоровья человека, не время для политических расправ.



По заявлению же личного врача Михеила Саакашвили, Екатерины Мхеидзе, состояние здоровья Саакашвили может в любое время крайне ухудшится.



Как она пояснила на сегодняшнем брифинге, ситуация – чрезвычайная, поскольку Михеил Саакашвили в таком состоянии уже должен быть под наблюдением.



По словам врачей, это тот предел, когда нельзя больше ждать, так как состояние здоровья может ухудшиться в каждую секунду.



«И по дороге состояние может развиться так, что начнутся необратимые процессы. Обращаемся к вам с просьбой и предупреждением, ведь это такой риск. Просим перевести г-на Михаила в такую клинику, где он будет под 24-часовым присмотром, мониторингом, будет возможность для анализов, наблюдения», - заявила Мхеидзе.



По заявлению реаниматолога Гочи Горгодзе, когда идет речь о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, важно учитывать и то, что у бывшего президента есть сопутствующие заболевания, что, по его пояснению, может создать ему угрозу.



По оценке врачей, Михеил Саакашвили должен быть незамедлительно переведен в клинику категории С.



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