

Всемирно известного оперного певца Паату Бурчуладзе не впустили в Кутаисский оперный театр

26.10.2021 20:34





Оперного певца Паату Бурчуладзе не впустили в Кутаисский оперный театр.



Как пишет член «Национального движения» Гига Шушания, поручение не впускать издала мэрия Кутаиси.



«Сегодня по поручению мэра Кутаиси двери оперного театра для Пааты Бурчуладзе были закрыты. Это тоже самое, как если бы Месси приехал посмотреть стадион «Торпедо» и его не впустили», - пишет Шушания.



На произошедшее отреагировал и сам Бурчуладзе:



«В связи со случившимся мне звонят мои дорогие друзья из Кутаисского оперного театра. Сегодня я хотел, чтобы музыканты и руководство театра ознакомили Хатию Деканоидзе (кандидат в мэры Кутаиси - ред.) со своими проблемами, поэтому мы пришли к театру, знали, что назначена репетиция. И там это так странно совпало, что как только стало известно о нашем прибытии, внезапно был объявлен карантин, потребовалась дезинфекция и театр закрыли. Почему-то и руководитель оперного театра не пожелал со мной встретиться. Не волнуйтесь, друзья мои, и это пройдет, я обязательно приду к вам и чем смогу поддержу вас», - написала Бурчуладзе.



Министерство культуры пока никак не прокомментировало.





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