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Саакашвили: Смерть или свобода


26.10.2021   20:40


Саакашвили категорически отказывается от перевода в больницу при Глданской тюрьме. Об этом заявил его правозащитник Ника Гварамия после выхода из Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение.

В любой ситуации, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму», - заявил Саакашвили в своем очередном обращении.

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