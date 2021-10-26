

Саакашвили: Смерть или свобода

26.10.2021 20:40





Саакашвили категорически отказывается от перевода в больницу при Глданской тюрьме. Об этом заявил его правозащитник Ника Гварамия после выхода из Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили.



"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение.



В любой ситуации, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму», - заявил Саакашвили в своем очередном обращении.



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