

В «Грузинской мечте» подтвердили, что платят деньги участникам акции

26.10.2021 20:46





Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе подтвердил, что за участие в акции «Грузинской мечты» 27 октября гражданам платят. По его словам, речь идет о деньгах на еду.



Ранее оппозиционные СМИ сообщили, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в проправительственной акции, получат по 50 лари (около 15 долларов). Координаторам якобы платят больше.



«Конечно! Это деньги на еду. Все происходит официально, ничего не скрывается. Вы [журналисты] целенаправленно говорите, что госслужащие не имеют права приходить на акцию – то они тоже имеют это право. <…> Когда мы привозим людей, мы оплачиваем их расходы на еду. Это делает партия. Это официальные расходы, и вы можете все это проверить», — сказал Каладзе, добавив, что предвыборная акция «Грузинской мечты» обходится меньше, чем обошелся митинг «Единого национального движения».



Напомним, акция правящей партии назначена на 27 сентября. Она состоится на Площади Свободы в центре Тбилиси. «Грузинская мечта» объявила о своем митинге после того, как оппозиционное «Единое национальное движение» 14 октября собрало на том же месте несколько десятков тысяч своих сторонников. На акции ЕНД одним из главных лозунгов было освобождение Михеила Саакашвили.



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