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Врач: Реанимобиль может не успеть
26.10.2021 22:37
Врач Екатерина Мхеидзе, которая с 2018 года заботилась о здоровье третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Нидерландах, считает, что ситуация очень опасная.
По его словам, состояние Саакашвили может внезапно ухудшиться настолько, что даже реанимобиль сможет не успеть.
По словам Екатерины Мхеидзе, Саакашвили нужно немедленно перевести в частную клинику.
«Не принято публично говорить о здоровье пациента, но когда ситуация такая экстремальная и очень, очень опасная, я позволю себе высказаться.
У него были врожденные заболевания, которые можно даже не считать болезнью, если человек живет и нормально питается, врожденные патологии не опасны в нормальных условиях, но представляют очень высокий риск после 26 дней голодания.
Поэтому, категорически призываю администрацию тюрьмы, госструктуры, Минздрав - принять это как тревожное предупреждение о том, что Михеил Саакашвили уже должен находиться под наблюдением врачей в такой ситуации.
Категорически требую и предупреждаю - это предел, который больше не подлежит ожиданию. Это может произойти в любую секунду, после этого приедет реанимобиль и перевезет его куда-то, даже в дороге могут начаться необратимые процессы.
Предупреждаю, это опасный риск - переведите Михеила Саакашвили в такую клинику, где за ним будет круглосуточное наблюдение», - заявила Екатерина Мхеидзе.
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