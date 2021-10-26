

Врач: Реанимобиль может не успеть

26.10.2021 22:37





Врач Екатерина Мхеидзе, которая с 2018 года заботилась о здоровье третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Нидерландах, считает, что ситуация очень опасная.



По его словам, состояние Саакашвили может внезапно ухудшиться настолько, что даже реанимобиль сможет не успеть.



По словам Екатерины Мхеидзе, Саакашвили нужно немедленно перевести в частную клинику.



«Не принято публично говорить о здоровье пациента, но когда ситуация такая экстремальная и очень, очень опасная, я позволю себе высказаться.



У него были врожденные заболевания, которые можно даже не считать болезнью, если человек живет и нормально питается, врожденные патологии не опасны в нормальных условиях, но представляют очень высокий риск после 26 дней голодания.



Поэтому, категорически призываю администрацию тюрьмы, госструктуры, Минздрав - принять это как тревожное предупреждение о том, что Михеил Саакашвили уже должен находиться под наблюдением врачей в такой ситуации.



Категорически требую и предупреждаю - это предел, который больше не подлежит ожиданию. Это может произойти в любую секунду, после этого приедет реанимобиль и перевезет его куда-то, даже в дороге могут начаться необратимые процессы.



Предупреждаю, это опасный риск - переведите Михеила Саакашвили в такую клинику, где за ним будет круглосуточное наблюдение», - заявила Екатерина Мхеидзе.



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