

Премьер-министр Грузии поздравляет общественность с Днем абхазского языка

27.10.2021 10:56





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет общественность с Днем абхазского языка.



По словам главы правительства, абхазский язык, наряду с грузинским, защищен Конституцией Грузии, и у государства особая ответственность за его сохранение и развитие.



«Хочу поздравить с Днем абхазского языка всю Грузию, особенно представителей абхазского общества, для которых абхазский язык является родным. Абхазский язык, культура и традиции - неотъемлемая часть и богатство нашей общей, многообразной культуры. Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и у государства особая ответственность за его сохранение и развитие. В условиях оккупации абхазского региона и незаконной политики текущей русификации абхазский язык стоит перед серьезной угрозой исчезновения; правительство Грузии предпринимает важные шаги в направлении его спасения и защиты, содействия развитию и популяризации. Для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и развития языка важно, чтобы наши усилия были едины и заинтересовать больше молодых людей изучением этого уникального языка. Вместе мы должны создать мирное будущее в едином европейском государстве.



Еицыҳахьчап аҧсуа бызшәа



Давайте вместе защитим абхазский язык», - говорится в поздравлении премьер-министра.



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