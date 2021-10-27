

«Грузинская мечта» проведет на площади Свободы предвыборное собрание сторонников

27.10.2021 11:00





27 октября «Грузинская мечта» проведет на площади Свободы итоговое предвыборное собрание сторонников партии.



Итоговая акция планируется в 17:00, однако в партии заявляют, что сбор сторонников на площади Свободы начнется в 15:00.



Как заявил на брифинге в офисе партии 25 октября председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, будет сделано все, чтобы кандидаты «Грузинской мечты» одержали заслуженную победу во всех двадцати муниципалитетах.



«Как вы знаете, до выборов осталось несколько дней. В течение нескольких дней вместе с премьер-министром мы побывали в муниципалитетах, где проводится второй тур выборов. Настроение боевое, и будет сделано все, чтобы наши кандидаты одержали заслуженную победу во всех двадцати муниципалитетах.



Мы призываем всех членов нашей партии, сторонников, граждан к максимальному вниманию и мобилизации, чтобы довести до конца победу 2 октября.



Кроме того, сообщаем, что послезавтра, 27 октября, в 17:00 состоится итоговое предвыборное собрание сторонников нашей партии. Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся для того, чтобы еще раз показать, какова сила грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло, защитить достоинство и свободу, для движения вперед и развития нашей страны.



2 октября нам выразили доверие 47 процентов избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новый стимул и возлагает ответственность за то, чтобы в течение следующих трех лет заботиться о благополучии нашей страны и народа.



Эта победа должна быть доведена до конца 30 октября. Всех, для кого дорого будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем на площади Свободы в среду, 27 октября», - заявил Кобахидзе.



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