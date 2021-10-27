

Сегодня оппозиция проведет акцию в Зугдиди

27.10.2021 11:03





Сегодня оппозиция проведет акцию в Зугдиди. Как заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе, акция состоится в 20:30 у мэрии Зугдиди.



По ее словам, важным вопросом является свобода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.



«Акция называется «Борьба за победу». Акция в целом связана с фактом, когда в такой исторической борьбе решается не судьба какой-то одной конкретной партии, а то, как мы будем жить в Грузии завтра. Свобода третьего президента Грузии это самая важная вещь, по которой сейчас проходит грань свободы Грузии. Это основная суть, ввиду которой проводится митинг», - сказала Анна Цитлидзе.



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