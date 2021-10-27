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Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию
27.10.2021 12:53
Украинский адвокат Михеила Саакашвили Евгений Грушовец заявляет, что ему отказали во въезде в Грузию, не объясняя причины, и отправили обратно в Украину.
«Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину», - написал Грушовец в Facebook.
По словам адвоката, стюардесса назвала его «депортированным пассажиром».
«Теперь без паспорта возвращаюсь в Киев», - заявляет адвокат.
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