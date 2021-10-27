

В парламент поступило законодательное предложение запретить россиянам приобретать недвижимость в Грузии

27.10.2021 13:05





Гражданам России могут запретить покупать/регистрировать недвижимость в Грузии. Об этом говорится в законодательном предложении гражданина Мамуки Гвадзабия, которое было внесено в парламент.



В частности, по словам автора предложения, до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать территорию Грузии, ее гражданам будет запрещено покупать/регистрировать недвижимость в Грузии.



По решению Бюро парламента, комитету по правовым вопросам было поручено рассмотреть данное законодательное предложение. И о принятом решении должно быть проинформировано Бюро парламента.



В опубликованном правительственной комиссией по миграции в миграционном профиле 2019 года отмечено, что за последние четыре года 40% недвижимости, зарегистрированной иностранными гражданами в Грузии с правом собственности, приходится на граждан России. В частности, согласно профилю, количество объектов недвижимости, зарегистрированных гражданами России с правом собственности в 2015-2018 годах, составило 15 133.





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