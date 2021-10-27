

Народный защитник Украины встречается с Михаилом Саакашвили

27.10.2021 13:06





Омбудсмен Украины Людмила Денисова встречается с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Как сообщила Денисова журналистам у 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, она приехала в Грузию, чтобы выяснить, чего хочет Михеил Саакашвили, чтобы затем предпринять адекватные шаги.



«Сегодня у нас есть возможность навестить гражданина Украины Михеила Саакашвили. Я лично хочу ознакомиться с состоянием его здоровья, потому что сегодня 27-й день его голодовки. Я хочу ознакомиться и убедиться, насколько будет оказана помощь в тюремной больнице. Если эта больница не удовлетворяет те нормы, которые необходимы президенту, я готова встретиться с его личным врачом. Главная цель моего визита - разобраться, насколько здесь защищены его права.



Вчера приехал один адвокат, которого отправили обратно без всякого обоснования. Разберемся, насколько правильно адвоката не пустили в Грузию. Я приехала сюда, чтобы выяснить, чего хочет Михаил, и затем предпринять адекватные шаги», - сказала Денисова.



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