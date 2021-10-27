

Центр «Эмпатия» изучит материалы дела Саакашвили с целью создания альтернативного консилиума врачей

27.10.2021 13:12





На основании обращения адвоката бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ники Гварамия, согласно которому он просит организовать альтернативный консилиум, центр «Эмпатия» изучит материалы дела. Об этом сообщила руководитель «Эмпатии» Мариам Джишкариани.



Как поясняет Джишкариани, в связи с данным вопросом будет выделена группа экспертов.



«Разумеется, на основе обращения мы изучим материалы дела и будет выделена группа соответствующих экспертов, будет проведена экспертиза по международным стандартам, в том числе по Стамбульскому протоколу, что предусматривает как анализ правового положения, так и состояния здоровья, будут даны рекомендации», - сообщила Джишкариани.



Для справки, вчера адвокат третьего президента Грузии Ника Гварамия заявил, что они не доверяют консилиуму, в котором участвует министр юстиции Рати Брегадзе. Соответственно, обратился с просьбой к центру «Эмпатия», организовать альтернативный консилиум.



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