

Европейская народная партия требует перевода Михаила Саакашвили в гражданскую больницу

27.10.2021 13:55





«Европейская народная партия» требует перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую больницу. Об этом говорится на странице партии в Twitter.



«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили.



Призываем власти Грузии немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу. Не сделав это, власть будет нести ответственность за любое ухудшение его здоровья», — говорится в заявлении партии.



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