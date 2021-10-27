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Европейская народная партия требует перевода Михаила Саакашвили в гражданскую больницу
27.10.2021 13:55
«Европейская народная партия» требует перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую больницу. Об этом говорится на странице партии в Twitter.
«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили.
Призываем власти Грузии немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу. Не сделав это, власть будет нести ответственность за любое ухудшение его здоровья», — говорится в заявлении партии.
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