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Европейская народная партия требует перевода Михаила Саакашвили в гражданскую больницу


27.10.2021   13:55


«Европейская народная партия» требует перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую больницу. Об этом говорится на странице партии в Twitter.

«Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили.

Призываем власти Грузии немедленно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу. Не сделав это, власть будет нести ответственность за любое ухудшение его здоровья», — говорится в заявлении партии.

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