

Защита Саакашвили: запрет на въезд украинского адвоката нарушает права экс-президента

27.10.2021 14:32





По словам защитников Михеила Саакашвили, украинского адвоката Евгения Грушовца, ехавшего в Киев на встречу с экс-президентом, не пустили на территорию страны.



Как заявил Дмитрий Садзаглишвили, это грубое нарушение права на защиту.



«Вчера в Тбилисском международном аэропорту произошло особенно забавное событие, которое стало еще одним выражением паники властей. Украинскому адвокату Михеила Саакашвили, который ехал сюда на встречу с нами < > не разрешили въехать. Как известно, дело Михеила Саакашвили не будет рассматриваться только в грузинских судах, это дело направлено в Европейский суд по правам человека, и с учетом этих международно-правовых аспектов его интересы представляют не только грузинские юристы. Запрет на въезд этого человека со стороны МВД Грузии представляет собой грубое нарушение, у государства не было никакого права так поступать. Однако еще раз проявилось то, что они идут абсолютно на все и они в панике», — заявил адвокат.



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