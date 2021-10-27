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Защита Саакашвили: запрет на въезд украинского адвоката нарушает права экс-президента
27.10.2021 14:32
По словам защитников Михеила Саакашвили, украинского адвоката Евгения Грушовца, ехавшего в Киев на встречу с экс-президентом, не пустили на территорию страны.
Как заявил Дмитрий Садзаглишвили, это грубое нарушение права на защиту.
«Вчера в Тбилисском международном аэропорту произошло особенно забавное событие, которое стало еще одним выражением паники властей. Украинскому адвокату Михеила Саакашвили, который ехал сюда на встречу с нами < > не разрешили въехать. Как известно, дело Михеила Саакашвили не будет рассматриваться только в грузинских судах, это дело направлено в Европейский суд по правам человека, и с учетом этих международно-правовых аспектов его интересы представляют не только грузинские юристы. Запрет на въезд этого человека со стороны МВД Грузии представляет собой грубое нарушение, у государства не было никакого права так поступать. Однако еще раз проявилось то, что они идут абсолютно на все и они в панике», — заявил адвокат.
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