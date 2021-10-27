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Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
27.10.2021 15:03
В Грузию не пустили украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.
«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михеила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей», – пишет он.
Член «Единого национального движения», кандидат в мэры Тбилиси Хатия Деканоидзе:
«Украинского журналиста Гордона и его жену Лесю, также журналистку, в эти минуты депортируют из грузинского аэропорта».
Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:
«Грузинские власти не только не впустили в страну адвоката Саакашвили из Украины, они не пускают в страну известного украинского журналиста Дмитрий Гордон, который также поддерживает Саакашвили. Сейчас Гордон находится в аэропорту Тбилиси и его отправляют обратно в Киев. Это 18+. Зато тварей всяких, нарушавших закон об оккупации, лично встречают и катают по Грузии...»
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михеилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
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