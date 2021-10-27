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Михеил Саакашвили обратился к Бидзине Иванишвили
27.10.2021 15:32
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.
«Ты замуровал и зачернил мне окна, перерезал телефон, не то что в суд, вы боитесь перевести меня в больницу. Если бы у тебя было немного смелости, ты бы пригласил меня на свой платный митинг и устроил там дебаты, перед вами же приведенными людьми», — сказал Саакашвили в своем обращении.
Сегодня «Грузинская мечта» проводит митинг на Площади Свободы в 17:00 часов.
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