

Михеил Саакашвили обратился к Бидзине Иванишвили

27.10.2021 15:32





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.



«Ты замуровал и зачернил мне окна, перерезал телефон, не то что в суд, вы боитесь перевести меня в больницу. Если бы у тебя было немного смелости, ты бы пригласил меня на свой платный митинг и устроил там дебаты, перед вами же приведенными людьми», — сказал Саакашвили в своем обращении.



Сегодня «Грузинская мечта» проводит митинг на Площади Свободы в 17:00 часов.



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