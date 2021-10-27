

Омбудсмен Украины обращается к Минюсту Грузии с просьбой перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

27.10.2021 15:38





Омбудсмен Украины Людмила Денисова обращается к Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии с просьбой при необходимости оказать Михеилу Саакашвили медицинскую помощь в клинике «Вива мед».



Как она отметила в беседе с журналистами, между пенитенциарной службой и данной клиникой существует договоренность, и около 600 осужденным медицинская помощь оказана именно в этой клинике.



«Следует учесть, что существует специальное соглашение между Специальной пенитенциарной службой Министерства юстиции Грузии и «Вива мед», и мы знаем, что примерно до 600 осужденным оказали подобную помощь именно в этом центре», - сказала омбудсмен Украины.



Она также отметила, что Саакашвили против принудительного кормления.



«Что касается принудительного кормления, Саакашвили однозначно выразил свое мнение, что он против принудительного кормления, но мы знаем, что согласно протоколу Министерства юстиции Грузии есть такая возможность, что непосредственно тюремный врач, если он видит, что состояние здоровья голодающего дошло до грани, собирает группу врачей и они принимают коллегиальное решение о принудительном кормлении, но Саакашвили заявляет, что он против», - отметила украинский омбудсмен.



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