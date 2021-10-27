

Омбудсмен Украины: Михаил сказал, что у него было четыре кризиса

27.10.2021 15:44







Михаил передает всем привет. Он сказал, что слабеет с каждым днем​, у него было четыре кризиса. Два - гипертонических и два связанных с кровью, - об этом сообщила Народный защитник Украины Людмила Денисова, которая сегодня посетила Михеила Саакашвили и передала обществу слова экс-президента.



«У дверей колонии дежурит реанимационная бригада, чтобы сделать переливание крови, когда это станет необходимо, или сделать массаж сердца в том случае, если возникнет необходимость восстановить функцию какого-либо важного органа, и мы знаем, что сегодня, на 27-й день голодовки, это возможно, они не смогут этого сделать», - сказала Народный защитник.



По ее словам, Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это небезопасно для его жизни.



«Он говорит, что не перейдет в тюремную больницу, которая находится в 18-м учреждении, потому что считает, что это небезопасно для его жизни. Кроме того, когда моя коллега, Народный защитник Грузии, проверила эту больницу, она подтвердила, что там нет той инфраструктуры, которая необходима, чтобы оказать ему помощь в кризисной ситуации, в которой он может оказаться в любое время суток в результате голодовки, поэтому он отказывается от перевода», - сказал омбудсмен Украины.



По ее словам, экс-президенту проводят анализы дважды в день. Омбудсмен также отметила, что приехал украинский врач и планируется посещение им Михеила Саакашвили.



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