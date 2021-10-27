

Дмитрий Гордон: Власти Грузии боятся моей встречи с Саакашвили

27.10.2021 17:11





Ясно одно, что власти Грузии боятся гласности и моей встречи с Саакашвили, а я хотел записать с ним интервью прямо в тюрьме, - об этом украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в интервью телеканалу «Украина 24».



По его словам, его никогда ни из одной страны не депортировали.



«Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – сказал Гордон.



Напомним, ранее Дмитрий Гордон написал в соцсети, что его не впустили в Грузию. При этом, по его информации, не впустили в Грузию и главу офиса Михеила Саакашвили в Украине Марию Барабаш.



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