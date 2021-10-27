

В Тбилиси завершилась акция в поддержку «Грузинской мечты»

27.10.2021 19:21





В Тбилиси завершилась акция в поддержку «Грузинской мечты». Итоговая акция партии, который прошла на площади Свободы, началась в 17:00. К акции присоединились граждане из разных регионов.



Перед собравшимися выступили лидеры «Грузинской мечты», в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель партии Ираклий Кобахидзе и кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе. Они призвали граждан прийти на второй тур выборов самоуправления 30 октября.



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