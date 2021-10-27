

Европейская группа консерваторов: Ответственность за здоровье бывшего президента возлагается только на правительство Грузии и руководство правящей партии

27.10.2021 20:01





Европейская группа консерваторов и реформистов Европарламента глубоко обеспокоена ухудшением здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который был арестован 1 октября вскоре после возвращения на родину, - об этом говорится в заявлении Европейской группы консерваторов и реформистов.



По словам европарламентариев, ответственность за здоровье бывшего президента возлагается на правительство Грузии и руководство правящей партии.



«Михеил Саакашвили голодает 27 дней. Учитывая период голодания, ему грозит сердечная недостаточность. Медицинские учреждения в тюрьмах не соответствуют нормам больницы и могут быть не адекватны для обеспечения необходимого лечения. Европейская группа консерваторов и реформистов выступает с призывом перевести бывшего президента в альтернативное гражданское медицинское учреждение, где он получит комплексную медицинскую помощь.



Европейская группа консерваторов и реформистов Европарламента также подчеркивает, что ответственность за здоровье бывшего президента возлагается только на правительство Грузии и руководство правящей партии», - отмечается в заявлении.



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