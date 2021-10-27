

Залкалиани: МИД не получал никакой предварительной информации об украинском журналисте Дмитрии Гордоне

27.10.2021 20:06





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона, поскольку он является обычным гражданином и не является членом официальной делегации.



«МИД не получал никакого обращения, никакой документации не существует», — заявил Залкалиани.



Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что власти Грузии отказали ему во въезде в страну и развернули обратно из аэропорта. Об этом Гордон сообщил в «Telegram».



«Причину не назвали. Я это напрямую связываю с тем, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к Министерству иностранных дел Грузии с просьбой организовать мой визит к Михеилу Саакашвили в тюрьму в Рустави. Все, что произошло — это международный скандал и позор правительства Грузии», — написал Дмитрий Гордон.





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