Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Залкалиани: МИД не получал никакой предварительной информации об украинском журналисте Дмитрии Гордоне


27.10.2021   20:06


Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона, поскольку он является обычным гражданином и не является членом официальной делегации.

«МИД не получал никакого обращения, никакой документации не существует», — заявил Залкалиани.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что власти Грузии отказали ему во въезде в страну и развернули обратно из аэропорта. Об этом Гордон сообщил в «Telegram».

«Причину не назвали. Я это напрямую связываю с тем, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к Министерству иностранных дел Грузии с просьбой организовать мой визит к Михеилу Саакашвили в тюрьму в Рустави. Все, что произошло — это международный скандал и позор правительства Грузии», — написал Дмитрий Гордон.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна