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Народный защитник Грузии обеспокоен фактом препятвтования Омбудсмену Украины во въезде в страну


27.10.2021   20:13


Народный защитник Грузии обеспокоен фактом создания препятствий для въезда омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в Грузию 27 октября 2021 года, — об этом говорится в заявлении Народного защитника Грузии Нино Ломджария.

Ломджария заявляет, что аппарат Народного защитника также изучит распространенную информацию об отказах во въезде в Грузию украинскому журналисту Дмитрию Гордону и украинскому адвокату Михеила Саакашвили.

«По заявлению Людмилы Денисовой, несмотря на то, что при пересечении границы она предоставила представителю МВД Грузии полную информацию о своей личности и цели поездки, представила дипломатический проездной документ, ее задержали на границе на 40 минут и впустили только после определенных звонков. Омбудсмен Украины также указала на недружелюбное и циничное отношение сотрудников правоохранительных органов.

Народный защитник Грузии глубоко обеспокоен препятствием, созданным его коллеге, правозащитнику и официальному лицу дружественной страны во время его въезда в Грузию. Подобные факты категорически неприемлемы для демократического государства и ставят под сомнение репутацию страны.

СМИ также сообщили об отказе во въезде в Грузию ряду иностранцев, в том числе гражданину Украины, журналисту Дмитрию Гордону и адвокату Михеила Саакашвили, гражданину той же страны. Оба они заявляют, что им не объясняли причину отказа. Народный защитник Грузии планирует изучить указанные дела и отреагировать в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении Народного защитника Грузии.

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