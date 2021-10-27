

Гварамия объяснил, почему адвокаты боятся размещать Саакашвили в тюремной больнице

27.10.2021 20:37





По словам одного из адвокатов Михеила Саакашвили Ники Гварамия, защита экс-президента выступает против госпитализации политика в больницу при пенитенциарном учреждении Глдани из-за того, что она не имеет соответствующей лицензии и вышла из строя.



Как отметил Гварамия, с 2019-го в клинике были упразднены хирургическое, реанимационное и амбулаторное отделения.



Кроме того, согласно адвокатам, в больнице остались всего два хирурга, один из которых был задержан во время правления «Единого национального движения». Вместе с тем, в больнице всего два терапевта, три инфекциониста, один венеролог, четыре медсестры в приемной. Он также отметил, что на сегодняшний день функции фельдшеров выполняют заключенные.



«Мы полностью исключаем перевод Саакашвили в тюремную больницу из соображений безопасности», — добавил Гварамия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





