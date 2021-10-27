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Посольство США обеспокоено состоянием здоровья Саакашвили
27.10.2021 20:50
«Мы обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По её словам, когда речь идет о здоровье человека, важно наблюдение квалифицированных специалистов.
«Мы обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили. Когда вопрос касается здоровья человека, очень важно наблюдение квалифицированных специалистов. Мы рады, что за его здоровьем следит многопрофильная группа, мы также активно следим за его здоровьем», - заявила Келли Дегнан.
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