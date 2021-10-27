

GYLA: «Грузия переходит на новый этап беларусизации»

27.10.2021 20:54





Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Ника Симонишвили считает, что Грузия переходит «на новый этап беларусизации».



По его словам, власти страны используют регуляции в политических целях.



«Страна переходит на новый этап беларусизации. Людям, связанным с Саакашвили и его делом, не пропустили через границу, его украинский адвокат, украинский журналист и Народный защитник Украины были допрошены в аэропорту.



Согласно нашему законодательству, у МВД есть возможность не допускать иностранцев в страну без каких-либо на то оснований или непонятных причин отказывать иностранным гражданам во въезде, а также по неясным причинам оказывать нашим гражданам в выезде их страны.



На протяжении многих лет мы видели, что эти рычаги использовались властями. В основном эти механизмы использовались против граждан стран, занесенных в т.н «черный список», когда им не разрешили въезд в страну или впоследствии отказали в праве на проживание в стране. Помимо того, что права этих людей были нарушены, существовали также серьезные риски коррупции, ведь эти люди могли искать другие способы получить это право», — написал Симонишвили в социальной сети.



По словам председателя GYLA, МВД Грузии должно дать разъяснения, почему в Грузию не впустили людей, близких к Саакашвили.



«Возвращаясь к событиям сегодняшнего дня, ясно выявилось то, что эти расплывчатые регуляции могут свободно использоваться в политических целях, или то что Украину занесли в неофициальный «черный список». В любом случае, когда мы говорим о недопущении конкретных людей и все они связаны с Саакашвили, возникают подозрения, что все это может иметь политическую цель, и МВД должно подать голос и дать объяснения. Все это еще раз показывает, насколько сложно правозащитникам и журналистам работать в этой стране. То же самое было и в Беларуси», — пишет Симонишвили.



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