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Мамулашвили: Грузины генетически не переваривают Российскую империю


27.10.2021   21:51


Грузины генетически не переваривают Российскую империю. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила Нона Мамулашвили – депутат парламента Грузии и одна из лидеров партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

"Уже 200 лет Россия старается Кавказ переломить, но безуспешно. Нам помогает то, что 85% грузин видят свою страну только частью Запада, люди на генетическом уровне не переваривают Российскую империю. Несмотря на всю пропаганду, властям не удалось изменить этот настрой. И я думаю, мы в состоянии продолжать борьбу столько, сколько нужно для полной победы", – подчеркнула Мамулашвили.

По ее мнение, в ближайшее время РФ не будет прибегать к активизации военных действий на грузинской территории.

"Россия непредсказуема и может пойти на любую провокацию. Рисков довольно много, особенно после того, что она натворила в мире. Но сейчас ресурсов у нее маловато, поэтому активных военных действий я не жду. Зачем, если у них гибридная война и свое правительство в Грузии?" – резюмировала Мамулашвили.

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