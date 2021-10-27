

Омбудсмен Украины оценила состояние здоровья Саакашвили

27.10.2021 23:13





В Грузии уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова посетила арестованного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. По ее словам, состояние Саакашвили остается «тяжелым», сообщает Радіо Свобода.



«Он каждый день теряет силы. Он сам сказал, что у него уже было четыре кризиса, очень тяжелые, два гипертонических, два переливания крови. Он еще, когда я была, говорил о том, что согласился на поддерживающую медицину, то есть 30 таблеток каждый день и два коктейльных поддерживающих, ему капельницу делали утром и на ночь. Но потом – мы же с ним обсуждали все варианты. От принудительного кормления он сказал, что отказался, и что не будет переезжать в ту больницу, если она будет тюремная», – сказала омбудсман.



По ее словам, Саакашвили считает, что его жизнь "под вопросом". Он, в частности, указывал на нарушение своих прав задержанного.



«Говорили и о нарушении процессуальных прав, и о нарушении его права на свободу вероисповедания, потому что он хочет, чтобы приходил один священнослужитель, ему приводят того, кого привел кто-то. То есть много вопросов, но он уже такой, 27 день сегодня, он очень расстроен, он бледен, ему тяжело говорить», – добавила она.



Денисова говорит, что получила информацию об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи уже после встречи. Она выражает обеспокоенность этим решением.



«Это очень некрасивый звонок, потому что сейчас нужно, чтобы врач каждую минуту был при нем. Потому что вывод, который был сделан еще 23 октября – он грузинский, но мне сказала моя коллега-омбудсман Нина Ломджария, что там было написано, что ситуация может измениться ежеминутно. А если сейчас он не будет получать медицинскую поддержку – любую, как он сказал – это еще хуже».



Денисова объясняет, что Саакашвили отказывается от поддержки из-за, по его мнению, нарушения его прав. Его главным требованием для прекращения голодовки является освобождение и оправдание.



«Он считает себя невиновным в этих преступлениях в двух уголовных делах, где есть приговоры, и в связи с которыми он заключен, и по двум уголовным делам, рассматриваемым в суде, и никто ему не может предоставить возможность публично выразить свою мнение и защитить себя. Нарушены разумные сроки, восемь лет рассматриваются и никак не закончат, и новое дело», – перечисляет уполномоченное по правам человека.



Омбудсман встречалась со своей грузинской коллегой Нино Ломджарией после визита к Саакашвили. Она говорит, что по итогам встречи было решено настаивать, чтобы Министерство юстиции в случае оказания экстренной медицинской помощи Саакашвили разрешило предоставлять ее гражданской, а не тюремной больнице. По ее утверждению, в больнице тюрьмы №18 политику угрожают «заключенные, которые могут сделать что-либо с Саакашвили, как он сам сказал, там большая опасность его жизни».



Денисова предполагает, что вероятность принудительного кормления остается, потому что она предусмотрена протоколом содержания грузинского Минюста. Такое решение может быть принято врачами, если заключенный находится без сознания и не может, по их мнению, решать самостоятельно.



«Но господин Саакашвили сказал, что отказывается от этого, потому что считает это несоблюдением его прав и нарушением статьи 2 Конвенции прав человека и основных свобод. И потому он отказывается, и есть решение ЕСПЧ в деле «Невмержицкий против Украины», в котором тоже указано, что принудительное кормление является пыткой», – добавляет она.



Денисова также указала на то, что по приезду в Тбилиси ее допрашивали по поводу цели поездки, несмотря на наличие у нее дипломатического паспорта.



«Вчера депортировали украинского адвоката (Евгения Грушовца – ред.), который приехал на встречу с Михеилом Саакашвили, сегодня не пустили Гордона и других приехавших, то есть что-то делается такое, что мы не понимаем, почему власть так поступает и не допускает украинских граждан в демократическую Грузию», – отмечает омбудсман



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась в тюрьме города Рустави с экс-президентом Грузии, главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили 27 октября.



Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным, после ареста в знак протеста он объявил голодовку.



В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам заключения за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, а также к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. У прокуратуры Грузии также есть вопросы в Саакашвили относительно незаконного пересечения границы.



Михеил Саакашвили называет себя политическим заключенным, а выдвинутые ему обвинения – сфабрикованными.



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