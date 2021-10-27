

Анзор Мелия: Хватит нам говорить языком вражды, различий по политическим признакам

27.10.2021 23:35





Сила в единстве, мы обязательно победим. Я верю в это, - заявил кандидат в мэры Зугдиди от части оппозиции Анзор Мелия на представлении оппозиции в Зугдиди.



Как он отметил, в случае победы во втором туре выборов, он будет мэром для всех, независимо от политических взглядов.



«Спасибо за все, что вы сделали. Благодаря вашей самоотверженности, вашему упорству и вашей любви мы выиграли первый большой раунд. Я счастлив быть зугдидцем. При избрании мэром Зугдиди, я буду мэром абсолютно всех, независимо от политической стороны. Главное, чтобы они любили родину, Грузию. Я буду и их мэром, тех, кто не голосовал за меня в первом туре, но кто любит свою родину и думает о будущем своих детей и внуков. Люди, хватит нам говорить языком вражды, различий по политическим признакам, мы должны оставить это в прошлом», - сказал Мелия.



В Зугдиди состоялся митинг, организованный «Национальным движением». На митинге выступили член партии Ана Цитлидзе, кандидат в мэры Зугдиди от Национального движения Анзор Мелия, кандидат в мэры Поти от оппозиции Гиги Угулава, кандидат в мэры Сенаки от «Национального движения» Коба Накопия, Паата Бучуладзе и другие. Выступившие призвали граждан прийти на выборы 30 октября и поддержать оппозицию.



На митинге также было зачитано письмо находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«Я — личный пленник Путина, потому что я хотел Лазику, я хотел богатую Грузию, я хотел принести вам успех и будущее. Лазика обязательно будет построена. Город моей мечты как продолжение Зугдиди, как Пирей для Афин, как Дубай и Сингапур, Грузия является главным центром Кавказа и всего Черноморского региона, где минимальная заработная плата будет составлять 1000 долларов.



Я такой же как вы, и когда я добровольно вошел в тюрьму Путина и Иванишвили, я хорошо помнил, что мы потомки Цотне Дадиани, и в наших жилах течет кровь Цотне Дадиани. До скорой встречи в столице победившей Грузии!», — говорится в письме Михаила Саакашвили.



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