

Вице-премьер России утверждает, что первой дозой вакцины в стране привиты 67.8% граждан

28.10.2021 10:51





В России привиты первой дозой вакцины от ковида в среднем 67.8% граждан от планового показателя в 80% от всего взрослого населения РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.



"На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80% - прим. ТАСС) составляет 67.8%", - сказала она на совещании по массовой вакцинации с регионами.



По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составлял 45.7%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49.2 млн раз.



Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.



Следует отметить, что последнюю неделю число инфицированных и умерших от коронавируса в России ежедневно бьет рекорды.



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