

Андерс Фог Расмуссен: Текущий политический кризис может быть использован против вступления Грузии в Альянс

28.10.2021 11:03





По заявлению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, текущий политический кризис в Грузии наносит вред западным перспективам страны.



Как отметил Расмуссен в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки», в случае с Грузией внутренняя, внешняя политика и политика безопасности тесно связаны друг с другом, и правительству следует учесть это и стабилизировать политическую ситуацию в стране.



«Вместе с тем, при настоящей демократии все должны уважать разделение власти между правительством, парламентом и судебной системой. В противном случае, сомнения вокруг Грузии будут существовать постоянно», - заявил бывший генсек НАТО.



По его же словам, существующий в Грузии кризис, предположительно, отдалят Грузию от НАТО.



«Текущий политический кризис может быть использован против вступления Грузии в Альянс теми членами НАТО, которые уже настроены скептически. Они могут использовать внутренние противостояния в качестве еще одного аргумента для того, почему Грузию не нужно приглашать в НАТО. Мой совет, заключает в себе то, что правительство должно суметь стабилизировать политическую ситуацию в стране», - отметил Расмуссен.



Вместе с тем, по мнению Андерса Фог Расмуссена, арест бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили – это негативный элемент для Грузии. Как считает Расмуссен, с вопросом Саакашвили связано то, появятся ли в отношении Грузии дополнительные вопросы и сомнения со стороны западных партнеров.



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