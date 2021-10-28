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Андерс Фог Расмуссен: Текущий политический кризис может быть использован против вступления Грузии в Альянс
28.10.2021 11:03
По заявлению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, текущий политический кризис в Грузии наносит вред западным перспективам страны.
Как отметил Расмуссен в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки», в случае с Грузией внутренняя, внешняя политика и политика безопасности тесно связаны друг с другом, и правительству следует учесть это и стабилизировать политическую ситуацию в стране.
«Вместе с тем, при настоящей демократии все должны уважать разделение власти между правительством, парламентом и судебной системой. В противном случае, сомнения вокруг Грузии будут существовать постоянно», - заявил бывший генсек НАТО.
По его же словам, существующий в Грузии кризис, предположительно, отдалят Грузию от НАТО.
«Текущий политический кризис может быть использован против вступления Грузии в Альянс теми членами НАТО, которые уже настроены скептически. Они могут использовать внутренние противостояния в качестве еще одного аргумента для того, почему Грузию не нужно приглашать в НАТО. Мой совет, заключает в себе то, что правительство должно суметь стабилизировать политическую ситуацию в стране», - отметил Расмуссен.
Вместе с тем, по мнению Андерса Фог Расмуссена, арест бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили – это негативный элемент для Грузии. Как считает Расмуссен, с вопросом Саакашвили связано то, появятся ли в отношении Грузии дополнительные вопросы и сомнения со стороны западных партнеров.
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