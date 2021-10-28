

В Грузии выявлено 4009 новых случаев коронавируса

28.10.2021 11:04





В Грузии выявлено 4009 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 5 177 человек. 45 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 46 107 тестов, в том числе 27 157 — с экспресс-тестом на антигены и 18 950 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,69%, за последние 14 дней — 8,97%, за последние 7 дней — 8,89%.



Всего в Грузии выявлено 707 290 случаев заражения коронавирусом, из которых 647 878 ​​человек выздоровели, а 9918 умерли.



Всего было проведено 1 965 714 прививок, из них 3 951 вакцинированы за день.



51 человек находится в режиме карантина, 6 271 человек — под наблюдением в стационаре, 996 человек — в ковид-гостинице.



При этом 27 октября в Грузии было выявлено 4337 новых случаев коронавируса, 3137 пациентов выздоровели, 42 умерли.





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