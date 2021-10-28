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Опрос Ipsos: в Тбилиси лидирует Каладзе, в других городах – оппозиционеры
28.10.2021 12:05
Согласно опросу, проведенному по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos Global, в Тбилиси перед вторым туром выборов мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии, действующий мэр Каха Каладзе. В других крупных городах, по информации Ipsos, лидируют оппозиционеры.
Для опроса были выбраны четыре города с населением более 100 тысяч человек: Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно исследованию, разница между кандидатами в некоторых случаях настолько мала, что с учетом погрешности в 3% может возникнуть противоположный результат.
В ходе опроса респондентам задавали такой вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали?» На этот вопрос ответили следующим образом:
Тбилиси:
Ника Мелия («Национальное движение») — 48,4%;
Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%
Зугдиди:
Анзор Мелия («Национальное движение») — 54,7%;
Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.
Рустави:
Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 53,1%;
Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.
Кутаиси:
Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 51,7%;
Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.
Батуми
Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 51,3%;
Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.
Опрос проводился в период с 23 по 27 октября. 2600 имеющих право голоса избирателей старше 18 лет были отобраны случайным образом и опрошены методом прямого интервьирования.
Второй тур выборов мэра состоится 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе во всех пяти самоуправляющихся городах.
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