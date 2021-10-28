

В Грузию не впустили бизнесмена Маргулана Сейсембаева

28.10.2021 12:06





Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева не впустили в Грузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Сейсембаева, он должен был выступить на форуме Академии Гордона.



«Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не впустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку Михеила Саакашвили. Грустно все это. Что же власти такие пугливые? Видать есть причина. Чувствуют, наверное, что правда не на их стороне. Да и ладно», – пишет Сейсембаев.



В прошлом году сообщалось, что основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Маргулан Сейсембаев стал партнером Михеила Саакашвили и начал работать с ним в «Офисе простых решений и результатов» в Украине.



Процесс депортации из Тбилиси Сейсембаев описывает «грубым и топорным».



«Зачем так много и нагло врать? Во-первых, на границе мурыжили часа два. Не могли ничего сказать. Все время врали. То система у них зависла, то они проверяют заполнение ковид формы и так далее. Во-вторых, вначале не хотели впускать и мою семью. Когда мы начали возмущаться, после долгого согласования с верхами решили все-таки жену и детей впустить. Потом меня обманным путем, ничего не объясняя, провели и посадили в самолёт. На мои требования отдать паспорт сказали, что паспорт положили в багаж, и я получу его по прибытии. На вопрос “в каком чемодане, у нас ведь их пять?” они опять стали врать, что положили в самолёт все пять. Тогда я говорю: “а как же моя семья? Там только один чемодан мой”. Они начали говорить, что они положили именно в мой чемодан. Когда я спросил, какого цвета мой чемодан, они вообще ничего не ответили и, оставив меня в самолёте, быстро ретировались. Вроде простое нехитрое дело - депортировать человека. А сколько вранья, увиливаний и лицемерия! Через этот маленький эпизод мне сразу же стала видна вся сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, теперь мне придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же», – пишет он.



Накануне в Грузию также не впустили журналиста Дмитрия Гордона, его супругу Алесю Бацман, соратницу Саакашвили, руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш.



Украинский юрист Евгений Грушовец также заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михеилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.



В МВД Грузии пока не комментируют запрет на въезд в страну граждан Украины и Казахстана.



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