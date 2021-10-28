|
|
|
МВД до сих пор не делает комментариев по поводу того, почему украинскому адвокату Саакашвили было отказано во въезде в Грузию
28.10.2021 12:12
Министерство внутренних дел Грузии до сих пор не делает комментариев по поводу того, почему украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Евгению Грушовцу и украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде в Грузию.
«IPN» уже второй день ожидает от ведомства соответствующего заявления, однако комментариев в МВД не делается и сегодня.
Для справки, по заявлению украинского адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, ему отказали во въезде в Грузию, не объясняя причины, и отправили обратно в Украину. По его же словам, стюардесса назвала его «депортированным пассажиром».
То же самое заявляет украинский журналист Дмитрий Гордон, по словам которого ему отказали во въезде в Грузию, не объяснив причин депортации.
По оценке Гордона, произошедшее – это международный скандал и позор для грузинских властей.
«Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – заявил Гордон после того, как был депортирован из Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна