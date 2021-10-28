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МВД до сих пор не делает комментариев по поводу того, почему украинскому адвокату Саакашвили было отказано во въезде в Грузию


28.10.2021   12:12


Министерство внутренних дел Грузии до сих пор не делает комментариев по поводу того, почему украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Евгению Грушовцу и украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде в Грузию.

«IPN» уже второй день ожидает от ведомства соответствующего заявления, однако комментариев в МВД не делается и сегодня.

Для справки, по заявлению украинского адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, ему отказали во въезде в Грузию, не объясняя причины, и отправили обратно в Украину. По его же словам, стюардесса назвала его «депортированным пассажиром».

То же самое заявляет украинский журналист Дмитрий Гордон, по словам которого ему отказали во въезде в Грузию, не объяснив причин депортации.

По оценке Гордона, произошедшее – это международный скандал и позор для грузинских властей.

«Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – заявил Гордон после того, как был депортирован из Грузии.

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