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Представители Агентства регулирования проводят мониторинг тюремной клиники, куда могут перевести Саакашвили
28.10.2021 12:37
Представители Агентства регулирования в целях мониторинга находятся в 18-м учреждении по исполнению наказаний, куда, в случае необходимости, могут перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Представители Агентства регулирования позднее огласят заключение, сделанное в результате повторного осмотра клиники.
Представители Агентства регулирования находятся в 18-м учреждении по исполнению наказаний по поручению главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.
Как заявила несколько дней назад министр здравоохранения, важно, чтобы Агентство регулирования повторно изучило упомянутое учреждение, и представило соответствующее заключение, чтобы в дальнейшем больше не было вопрос относительно того, таит ли в себе эта клиника риски для какого-либо пациента.
Для справки, полномочные представители народного защитника проверили степень готовности лечебного учреждения №18 к возможному приему третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Как говорится в заявлении омбудсмена, в результате проверки установлено, что существующая в учреждении обстановка в плане медицинского обеспечения не в полной мере соответствует выданным 23 октября 2021 году заключению и рекомендациям мультифункциональной группы врачей, а также есть определенные риски с точки зрения безопасности.
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