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Омбудсмен Украины вызывает посла Грузии для объяснений


28.10.2021   12:39


Украина вызовет грузинского посла для дачи объяснений по поводу депортации из Грузии украинских граждан. Об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" омбудсмен Людмила Денисова.

"Я вызываю посла Грузии в Украине для дачи объяснений, почему происходит такая ситуация с недопуском и депортацией наших граждан из Грузии. Затем, думаю, что буду доказывать информацию, которую я получила от господина Саакашвили до других послов уважаемых европейских государств", - рассказала она.

Напомним, что Гордона депортировали из Грузии в среду, 27 октября. По его словам, он хотел лично навестить Михеила Саакашвили и провести встречу в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона".

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