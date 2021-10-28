

Омбудсмен Украины вызывает посла Грузии для объяснений

28.10.2021 12:39





Украина вызовет грузинского посла для дачи объяснений по поводу депортации из Грузии украинских граждан. Об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" омбудсмен Людмила Денисова.



"Я вызываю посла Грузии в Украине для дачи объяснений, почему происходит такая ситуация с недопуском и депортацией наших граждан из Грузии. Затем, думаю, что буду доказывать информацию, которую я получила от господина Саакашвили до других послов уважаемых европейских государств", - рассказала она.



Напомним, что Гордона депортировали из Грузии в среду, 27 октября. По его словам, он хотел лично навестить Михеила Саакашвили и провести встречу в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона".





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